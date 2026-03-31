Будет ли "пасхальное перемирие" с РФ — Зеленский ответил

Владимир Зеленский

Россия не подает сигналов о готовности к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По словам главы государства, позиция Украины по этому вопросу базируется на принципе взаимности.

«Если они будут бить по нам, мы будем отвечать. Если они готовы остановиться, мы будем действовать зеркально», — подчеркнул президент.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями Соединенных Штатов. Консультации с американской стороной будут касаться дальнейшей координации действий в сфере энергетической безопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху. По его словам, Киев «готов к любым компромиссам, кроме компромиссов с достоинством и суверенитетом».

Однако в Кремле шокировали циничным заявлением о предложении Украины о перемирии на Пасху-2026. Мол, РФ не увидела «четко сформулированной инициативы» от президента Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз озвучила новые сроки по попыткам захвата Донбасса. На этот раз речь идет о двух месяцах.