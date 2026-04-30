Будет ли перемирие 9 мая: Зеленский сделал важное заявление

Зеленский объяснил позицию Украины / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получала никаких официальных или неофициальных предложений по возможному перемирию с Россией на 9 мая. В то же время Киев не исключает саму идею прекращения огня — но только при четких условиях.

Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

По словам украинского главы, информация о возможном краткосрочном перемирии, которое РФ может инициировать до 9 мая, пока не подкреплена конкретными предложениями.

«Я не получал никаких сигналов — ни официальных, ни неофициальных — по этому поводу», — подчеркнул он.

Президент предположил, что инициатива Москвы может носить чисто тактический характер, чтобы обеспечить безопасное проведение военного парада в столице РФ.

«Они хотят, чтобы парад прошел спокойно несколько часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактической ловушкой со стороны Российской Федерации», — пояснил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина в целом поддерживает идею перемирия, если оно реально и направлено на защиту гражданских и гуманитарные цели, в частности обмен пленными.

«Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения прекращения огня с Россией, если они существуют», — отметил президент.

Зеленский снова обратился к партнерам

На этом фоне Владимир Зеленский призвал партнеров не ослаблять санкционное давление на Москву. По его словам, Кремль может пытаться использовать тему перемирия как аргумент для снятия части ограничений, в том числе в отношении банковского сектора.

Президент также обратил внимание, что процесс мирных переговоров в целом остается «подвешенным». Одной из причин он назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке, отвлекающее международное внимание.

«Я думаю, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке», — добавил Зеленский.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поручил связаться с командой президента США Дональда Трампа и выяснить детали предложения Москвы о прекращении огня на 9 мая.

Ранее в ЦПИ СНБО заявили, что инициатива РФ о перемирии на 9 мая исключительно прагматична.

