Будет ли пляжный сезон в Одессе – Олег Кипер сообщил о планах местных властей

В Одессе рассматривается возможность открытия пляжей на летний сезон. Но прежде, чем принять такое решение, побережье и акваторию должны проверить соответствующие службы, чтобы убедиться в безопасности пребывания людей у моря.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В 2023 году в Одессе открыли шесть пляжей. Но это произошло только в конце лета. Олег Кипер назвал две причины принятия такого решения.

"Вы так называете — "пляжный сезон". Мы немного по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина. А вторая – стихийные пляжи, образовавшиеся в городе. Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать людям возможность пройти солнечное оздоровленияе после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие", — пояснил глава ОВА.

Учитывая прошлогодний опыт, власти уже рассматривают вопрос открытия пляжного сезона в Одессе. Для этого необходимы слаженные действия ОВА, городских властей, военного руководства и некоторых других служб.

"Алгоритм есть, понимаем, как это сделать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе позволит это сделать. Но в последнее время в Одессе очень напряженно с этим, однако по возможности будем открывать пляжи", — сказал Олег Кипер.

Он добавил, что в прошлом году открывали пляжный сезон, чтобы также дать городу и всему региону перевести дыхание.

"Чтобы люди понимали — несмотря на то, что враг постоянно нас атакует, жизнь существует. И как показал прошлый год, что после того, как был открыт сезон, в Одессе снова появились очереди на въезде в город. Это было очень приятно видеть".

Напомним, два дня назад на пляже в Одессе раздался взрыв. Штормовые волны вынесли на берег взорвавшуюся противокорабельную мину.

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