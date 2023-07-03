Будет ли повышаться стоимость водоснабжения в Украине: новое решение

Цены должны были подняться в среднем на 32%.

В Украине цены на водоснабжение, которые должны были вырасти с 29 июня, пока подниматься не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Как отмечается, президент Украины в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод. Поэтому регулятор решил не поднимать стоимость воды в нашем государстве.

“Согласно этому решению тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны вырасти в среднем на 32%. Регулятор начинает консультации с КМУ и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Госбюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов”, — подчеркнули в НКРЭКУ.

Напомним, что кафиры открыли новое направление на фронте.

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