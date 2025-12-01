Будет ли Рада рассматривать кадровые вопросы на этой неделе — во фракции "Слуга народа" ответили

Рада не будет рассматривать кадровые вопросы на этой пленарной неделе / © Getty Images

Верховная Рада не планирует голосовать за кадровые назначения во время текущей пленарной недели.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, на заседании фракции решили, что «полная перезагрузка правительства сейчас нецелесообразна», хотя точечные ротации в исполнительной власти все же ожидаются. Впрочем, на этой неделе принять соответствующие решения не удастся, ведь процедура отбора кандидатов требует больше времени.

«На заседании фракции сошлись во мнении, что полная перезагрузка правительства нецелесообразна. Но очевидно, что дальнейшие точечные кадровые изменения в исполнительной власти будут… Впрочем, на этой неделе проголосовать кадровые решения не удастся, ведь процесс отбора может продолжаться немного дольше», — сказала она.

Во фракции уже согласовали алгоритм предварительного отбора претендентов на вакантные должности. Ими будут заниматься профильные парламентские комитеты: энергетический — по кандидатурам для Министерства энергетики, правовой политики — для Министерства юстиции. После рассмотрения в комитетах, кандидаты должны получить поддержку фракции, а также пройти согласование с премьером и президентом.

Кравчук добавила, что открытой остается и должность главы Фонда госимущества. Подбор претендентов для этого органа будет проводить комитет по экономической политике.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатура на должность министра юстиции уже определена.

Напомним, ВР 19 ноября проголосовала за освобождение от должности министра юстиции Германа Галущенко, фигурирующего по делу «Мидас».