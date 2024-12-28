Будет ли Рада рассматривать снижение мобилизационного возраста: глава "Слуги народа" ответила

Шуляк подчеркнула, что Украина должна двигаться в сторону профессионального рекрутинга и привлечения мотивированных людей в профессиональную армию.

В последние недели снова активизировалась дискуссия о вероятности снижения мобилизационного возраста в Украине. Однако пока в Верховной Раде нет никаких законопроектов по этому вопросу.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает "Украинское Радио".

"Очень много манипуляций происходит на эту тему. Но нет в Верховной Раде, Верховная Рада не рассматривает (законопроекты по снижению мобилизационного возраста — Ред.)", — заверила нардепка.

Также читайте Мобилизация в Украине: правительство предоставило право на бронирование еще одной категории украинцев

Она напомнила позицию президента Владимира Зеленского по поводу того, что не рассматриваются ни такие инициативы, ни такие законопроекты. По словам депутата, вопрос снижения мобилизационного возраста разъединяет общество и добавляет тревоги.

"Мне иногда кажется, что какая-то болезненная тема поднимается в нашем обществе и начинается максимально разгоняться в СМИ, в социальных сетях... Этого не нужно делать. Поэтому хочу всех наших слушателей заверить, что не рассматривает Верховная Рада и я думаю, что не будет рассматривать, даже не будет инициировать что-либо подобное", – заверила Шуляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста. По его словам, это сейчас нечестный разговор, ведь современная война другая.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.