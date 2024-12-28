Будет ли Рада рассматривать снижение мобилизационного возраста: глава "Слуги народа" ответила

Шуляк подчеркнула, что Украина должна двигаться в сторону профессионального рекрутинга и привлечения мотивированных людей в профессиональную армию.
В последние недели снова активизировалась дискуссия о вероятности снижения мобилизационного возраста в Украине. Однако пока в Верховной Раде нет никаких законопроектов по этому вопросу.
Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает "Украинское Радио".
"Очень много манипуляций происходит на эту тему. Но нет в Верховной Раде, Верховная Рада не рассматривает (законопроекты по снижению мобилизационного возраста — Ред.)", — заверила нардепка.
Она напомнила позицию президента Владимира Зеленского по поводу того, что не рассматриваются ни такие инициативы, ни такие законопроекты. По словам депутата, вопрос снижения мобилизационного возраста разъединяет общество и добавляет тревоги.
"Мне иногда кажется, что какая-то болезненная тема поднимается в нашем обществе и начинается максимально разгоняться в СМИ, в социальных сетях... Этого не нужно делать. Поэтому хочу всех наших слушателей заверить, что не рассматривает Верховная Рада и я думаю, что не будет рассматривать, даже не будет инициировать что-либо подобное", – заверила Шуляк.
Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста. По его словам, это сейчас нечестный разговор, ведь современная война другая.
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