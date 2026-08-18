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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Будет ли Россия бить по мостам через Днепр: в ГУР оценили угрозу

Враг разрушает объекты критической инфраструктуры, когда они становятся жизненно важными для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий / © ГУР Минобороны

Россия системно атакует критическую инфраструктуру и транспортные узлы в прифронтовых регионах Украины. Не исключено, что враг решится нанести удары по мостам через Днепр.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью «РБК-Украина».

Он ответил на вопрос, есть ли в планах России атаки по мостам через Днепр.

«Это тоже критическая инфраструктура, а потому мы понимаем, насколько важна задача военной разведки Украины по добыванию упреждающей информации относительно планов агрессора по этому направлению», — сказал Скибицкий.

По его словам, российские войска в последнее время наносят удары по мостам в прифронтовых областях — Сумской, Харьковской и Черниговской. Генерал-майор отметил, что оккупанты системно атакуют критически важные мосты в Затоке и Маяках, которые являются важными составляющими украинской транспортной системы.

«Когда объект становится наиболее критическим для нас — тогда враг начинает по нему работать», — объяснил заместитель начальника ГУР.

Напомним, по данным ГУР, Россия не намерена прекращать огонь или вести переговоры, планируя захватить всю Донетчину до конца 2026 года. Осенью и зимой враг готовится массированно атаковать украинскую критическую инфраструктуру: энергетику, отопление, водоснабжение, газодобычу, логистику и ОПК, используя для этого новые дроны для уничтожения линий электропередач.

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