Будет ли сегодня ночью массированный удар РФ: нардеп Железняк ответил

Будет ли сегодня ночью массированный удар РФ / © ТСН.ua

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Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко, что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.

Об этом Железняк написал в Telegram, а также дополнен в своем youtube.

«Я вам честно скажу, за более трех лет полномасштабной войны никто из чиновников (да и не только), ни в США, ни в Великобритании, точно не знает как/когда/куда будут обстрелы. Особенно депутаты. Не знают и посольства. У них такая же информация от ГУРа», — заверил он.

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По словам нардепа, посольства не владеют точной информацией об ударах, их рекомендации скорее общие — так сказать «на всякий случай».

Железняк считает, что единственный нормальный совет на фоне этой «истерии»: в случае воздушной тревоги нужно перейти в укрытие. «И это не зависит от того, что разгоняют по телеграммам-каналам», — подытожил он.

Напомним, что посольство США в Киеве вчера, 4 июня, снова предупреждало об угрозе нового российского обстрела.

А президент Дональд Трамп вчера заявил, что разговаривал с Путиным, и диктатор ему сообщил, что нанесет удары по Украине в ответ на украинскую атаку по российским военным аэропортам.

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