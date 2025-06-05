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Будет ли сегодня ночью массированный удар РФ: нардеп Железняк ответил
Нардеп Железняк заявил, что ни депутаты, ни посольства не располагают точной информацией о времени и месте ракетных ударов РФ.
Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко, что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.
Об этом Железняк написал в Telegram, а также дополнен в своем youtube.
«Я вам честно скажу, за более трех лет полномасштабной войны никто из чиновников (да и не только), ни в США, ни в Великобритании, точно не знает как/когда/куда будут обстрелы. Особенно депутаты. Не знают и посольства. У них такая же информация от ГУРа», — заверил он.
По словам нардепа, посольства не владеют точной информацией об ударах, их рекомендации скорее общие — так сказать «на всякий случай».
Железняк считает, что единственный нормальный совет на фоне этой «истерии»: в случае воздушной тревоги нужно перейти в укрытие. «И это не зависит от того, что разгоняют по телеграммам-каналам», — подытожил он.
Напомним, что посольство США в Киеве вчера, 4 июня, снова предупреждало об угрозе нового российского обстрела.
А президент Дональд Трамп вчера заявил, что разговаривал с Путиным, и диктатор ему сообщил, что нанесет удары по Украине в ответ на украинскую атаку по российским военным аэропортам.