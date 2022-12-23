Будет ли снег в Украине на новогодние праздники: прогноз синоптика

Погода в Украине на Новый 2023 год будет теплой.

До конца 2022 года и начала 2023-го погода в Украине будет аномально теплой. На новогодние праздники не стоит ожидать снега.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в Facebook.

"До конца текущего года и в начале следующего года ожидается совсем не зимняя погода. Зато будет тепло и малоснежно. Арктический "удар" в Северной Америке запустил конвейер тепла из Атлантики в Европу. Поэтому до конца декабря и в начале января в стране будет сохраняться аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и мороси", — написал он.

По данным синоптика, на Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине на Новый 2023 будет без осадков и теплой, поэтому ее вряд ли можно будет назвать новогодней.

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