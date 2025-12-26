Будет ли свет на Новый год: что говорят в парламенте

Отключение света. / © Associated Press

По всей вероятности, в новогоднюю ночь украинцы могут быть со светом. Впрочем, в значительной степени ситуация зависит от погодных условий, а также атак россиян на энергетическую инфраструктуру.

Об этом рассказал нардеп Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире «Ранок.LIVE».

По его словам, в праздничные дни потребление электроэнергии традиционно уменьшается, ведь промышленность почти не работает.

«Мы не понимаем, какая стратегия имеет враг на новогодние праздники, и как долго удержится холодная погода. Надеюсь, что в новогоднюю ночь украинцы будут со светом», — сказал Нагорняк.

Напомним, временный исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко отмечает, что ситуация в энергосистеме значительно усложнилась из-за разрушений, вызванных российскими атаками. Система вышла довольно мощные показатели производства электроэнергии, но свет продолжают выключать из-за проблем в возможности ее передачи потребителям.

Эксперт по энергетике Александр Голиздра, говорит, что в случае сильных морозов продолжительность отключений электроэнергии может возрасти, но ситуация критической не будет.