Будет ли свет в домах украинцев зимой: пессимистический прогноз The Washington Post

В этом году из-за задержек с американской помощью россиянам удалось нанести масштабный ущерб энергосистеме Украины.

В результате террористических воздушных ударов РФ Украина потеряла почти половину генерации электроэнергии. Восстановить все за несколько месяцев будет невозможно, поэтому украинцы на себе ощутят зимой дефицит электроэнергии.

Такой пессимистический прогноз сделало издание The Washington Post.

В издании отметили, что в прошлом году украинская ПВО смогла перехватить большую часть российских ракет и дронов, а в этом году из-за задержек с американской помощью россиянам удалось нанести масштабный ущерб энергосистеме Украины.

С марта Украина пережила пять волн массированных российских ударов по энергетике. Особенно разрушительной была последняя атака, 8 мая, когда ракеты достигли своих целей почти беспрепятственно со стороны ПВО и вывели из строя еще три электростанции.

В прошлом году россияне били преимущественно по энергораспределительной сети, поэтому расходы компании ДТЭК на ремонт и восстановление оборудования составили около 120 миллионов долларов. В этом году расходы будут выше, поскольку теперь россияне принялись уничтожать сами электростанции.

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По оценкам гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, на замену уничтоженных турбин, генераторов и диспетчерского оборудования нужно потратить около 350 миллионов долларов. При этом частично придется обойтись б/у оборудованием из европейских электростанций.

Тимченко надеется, что украинская энергосистема сможет пережить следующую зиму и избежать катастрофы, если энергетики проделают все, что они задумали. Но для этого Украине необходима поддержка Запада для усиления ПВО.

"Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение — то есть мы можем потерять все, если у нас не будет надлежащих систем ПВО", — сказал он.

По мнению члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, зима будет, несомненно, тяжелой. По его словам, из-за ударов россиян Украина потеряла примерно восемь гигаватт генерации электроэнергии, что приближается к половине того, что нужно стране в периоды пиковой нагрузки.

"Этот [дефицит] можно существенно снизить, но не настолько, чтобы его можно было сократить вдвое или даже искоренить. То есть дефицит в электросистеме будет, даже если зима будет теплой", — говорит Бойко.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что украинской энергетике российскими ударами нанесен ущерб более чем на миллиард долларов.

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