Будет ли свет: в "Укрэнерго" сделали заявление о дефиците электроэнергии в сентябре и октябре

В компании говорят, что восстановление энергетической инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону проходят по графику.

НЭК "Укрэнерго" не ожидает, что в течение сентября-октября в системе будет нехватка электроэнергии. Это при условии, что россияне не устроят новые атаки по объектам критической инфраструктуры.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости" 13 сентября.

Кудрицкий сообщил, что на сегодняшний день ситуация в энергосистеме стабилизировалась по сравнению с жаркими неделями августа, когда Украине пришлось брать аварийную помощь из Европы.

В то же время он отметил высокий риск новых массированных атак по украинским энергетическим объектам.

"К сожалению, у нас есть негативный опыт прошлой зимой. Мы знаем, как это выглядит. По крайней мере, врагу будет очень сложно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1,2 тысячи ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Мы все – и ПВО, и энергетики, и украинцы – знаем чего ждать от врага", – отметил председатель правления "Укрэнерго".

По его словам, восстановление энергетической инфраструктуры Украины и подготовка к отопительному сезону проходят по графику.

"Уверен, что магистральная сеть будет готова транспортировать необходимые объемы электроэнергии зимой. Сейчас мы установили все планируемое оборудование. Можно сказать, что с позиции магистральной сети, мы уже готовы к зимним нагрузкам", — рассказал Кудрицкий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть ли графики отключений и будут ли украинцы сидеть без света?

Отключения света в Украине

В Минэнерго заявили, что разработанные графики отключения света с 1 октября будут введены только при новых российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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