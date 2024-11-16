Будет ли свет зимой: эксперт рассказал, на сколько будут выключать электроэнергию украинцам

Все сценарии подразумевают отключение электроэнергии.
В Украине зимой возможны разные сценарии отключения электроэнергии. Выбор сценария зависит от нескольких факторов: насколько теплой или холодной будет зима и возобновят ли массовые атаки оккупанты на энергосистему.
Об этом рассказал эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире Вечер.
В лучшем случае электроэнергия может быть отключена всего на несколько часов в сутки во время проведения ремонта или когда температура опустится до минус пяти градусов. Этот сценарий предполагает относительно теплую зиму.
"Мы проходим зимний максимум с короткими отключениями потребителей по графикам и организованно. Потому что ремонты, потому что при минус пять-минус шесть может будет дефицит", — отметил Плачков.
При холодной зиме (-18°C…-25°C) и отсутствии массированных атак веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов.
"Но это будет по графику, регулируется и управляется", — добавил эксперт.
Пессимистический сценарий: холодная зима и беспрецедентные массированные атаки. В этом случае возможны продолжительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.
"Отключения могут быть долговременными. Я имею в виду сутки, два, а может и четыре-пять. Они непрогнозируемы", — подытожил эксминистр.
Он добавил, что энергетики будут пытаться спасти энергосистему и выключать столько, сколько нужно, никого не спрашивая.
Напомним, что электроэнергия для населения в следующем году дорожать не будет.
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