Будет ли связь во время блекаутов: министр Федоров встретился с представителями мобильных операторов

В условиях войны Украина сталкивается с уникальными вызовами в сфере телекома.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с руководителями "Киевстар", "Водафон" и "Лайфселл", чтобы обсудили состояние мобильной связи, подготовку к осенне-зимнему периоду и возможные длительные блэкауты.

Об этом глава Минцифры сообщил в своем Telegram-канале.

"Даже несмотря на отсутствие света должна быть возможность вызвать скорую, полицию или позвонить родным. Периодические отключения электричества влияют на работу мобильных сетей и качество интернета, поскольку работа базовых станций операторов напрямую зависит от электроснабжения", — отметил министр.

Он добавил, что украинские операторы мобильной связи уже приступили к выполнению новых стандартов от НЦУ. В частности, они активно закупают и устанавливают генераторы и аккумуляторные батареи для обеспечения бесперебойной работы оборудования, а также заменяют составляющие телеком-инфраструктуры.

"Со своей стороны [Минцифры – ред.], убираем бюрократию, чтобы все решения принимались максимально быстро. Также в парламенте уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий ответственность за их невыполнение", — рассказал Федоров.

На встрече также обсуждались основные вызовы, с которыми мобильные операторы сталкиваются при выполнении требований НЦУ: регуляторные вопросы, логистика, поставка генераторов и их установка. Федоров отметил, что ведомство вместе с операторами продолжит работать над решением этих проблем, среди которых и обеспечение связью прифронтовых территорий.

"Украина сталкивается с уникальными вызовами в сфере телекома, и каждый шаг операторов — это важный опыт для мира по обеспечению бесперебойной связи в кризисных условиях", — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, мобильных операторов хотят штрафовать из-за плохой связи при отключении света. Комитет ВР по цифровой трансформации рекомендовал рассмотреть законопроект, который будет стимулировать операторов связи устанавливать альтернативные источники питания.

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