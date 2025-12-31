ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Будет ли у украинцев свет в новогоднюю ночь: прогноз эксперта

Всем жителям Украины гарантировать свет на протяжении всей новогодней ночи, к сожалению, нельзя. Это следствие недавних обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света в Новый год

Отключение света в Новый год

При отсутствии новых обстрелов ситуация с электроснабжением в Новый год должна быть более или менее стабильной. Конечно, если не будет нового массированного удара со стороны РФ.

Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире «День.LIVE». Однако свет будет не у всех и не в течение всей ночи.

«Осторожный оптимизм. Скорее всего, у большинства людей будет электрическая энергия ночью», — отметил он.

Он подчеркнул, что никто не может гарантировать, что Россия не сделает «подарок» в виде нового обстрела. При этом энергетики за последние трое суток провели колоссальную работу по восстановлению поврежденного оборудования и заживлению большого количества обесточенных потребителей.

Напомним, в результате обстрелов России обесточены потребители в 4 областях Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
230
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie