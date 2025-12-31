Будет ли у украинцев свет в новогоднюю ночь: прогноз эксперта

Отключение света в Новый год

При отсутствии новых обстрелов ситуация с электроснабжением в Новый год должна быть более или менее стабильной. Конечно, если не будет нового массированного удара со стороны РФ.

Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире «День.LIVE». Однако свет будет не у всех и не в течение всей ночи.

«Осторожный оптимизм. Скорее всего, у большинства людей будет электрическая энергия ночью», — отметил он.

Он подчеркнул, что никто не может гарантировать, что Россия не сделает «подарок» в виде нового обстрела. При этом энергетики за последние трое суток провели колоссальную работу по восстановлению поврежденного оборудования и заживлению большого количества обесточенных потребителей.

Напомним, в результате обстрелов России обесточены потребители в 4 областях Украины.