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Будет ли учитываться помощь от международных организаций при расчете субсидий: ПФУ

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Будет ли учитываться помощь от международных организаций при расчете субсидий: ПФУ

Будет ли учитываться помощь от международных организаций при расчете субсидий: ПФУ / Фото: Pexels

Несмотря на разнообразную денежную помощь от международных организаций (ЮНИСЕФ, ООН, Норвежский совет и т.п.), большинство украинцев все еще имеют право на назначение субсидии.

В Пенсионном Фонде Украины напомнили, что при расчете субсидии денежная помощь от международных организаций, которую получили граждане страны со времени действия военного положения и продолжают получать, учитываться не будет.

Также в совокупный среднемесячный доход семьи при расчете субсидии не учитывают некоторые другие социальные выплаты. Среди них:

  • компенсация расходов на временное размещение ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), переместившихся после 24 февраля 2022 года;
  • помощь на проживание для ВПЛ.

Эту информацию можно найти в постановлении Кабинета министров Украины от 20.07.2020 №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи".

Напомним, чтобы рассчитать размер субсидии на отопительный 2022/2023 сезон нужно:

  • Определить средний совокупный доход домохозяйства за месяц (здесь учитываются доходы семьи за период, на который рассчитывается субсидия).
  • Разделить доход на всех членов семьи, проживающих в домохозяйстве.
  • Разделить полученную сумму на прожиточный минимум (установленный на 1 января 2022 года — 2 393 гривны), а затем поделить еще на 2.
  • От полученной суммы определить 20%. Это будет индивидуальный процент обязательного платежа.
  • Теперь совокупный средний доход домохозяйства умножить на индивидуальный процент обязательного платежа – вы получите сумму, которую вы можете оплачивать самостоятельно.

Разница между этой суммой и стоимостью коммунальных услуг – размер субсидии.

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Дата публикации
Просмотры
67
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