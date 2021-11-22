Будет ли Украина подавать воду в оккупированный Крым: объяснение Верещук

Будет ли Украина подавать воду в оккупированный Крым: объяснение Верещук

Глава МинВОТ напомнила, что водоснабжение на территорию оккупированного полуострова запрещает украинский закон.

Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым, поскольку это запрещено законом.

Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает канал "Дом".

По ее словам, Украина не будет пускать воду в полную деоккупацию полуострова. Глава МинВОТ напомнила, что 21 ноября вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Этот закон, в частности, предусматривает запрет на водоснабжение до тех пор, пока в Крыму не восстановится украинская власть.

"Это запрещено законом, это запрещено всеми возможными регуляторными актами, это невозможно. Ни в коем случае речь не идет о подаче воды", — пояснила Верещук.

Министр добавила, что на Северо-Крымском канале строят плотину для сдерживания воды.

"Сейчас 90% достроено, остались определенные работы, которые не являются основными технически. Основная работа уже сделана. И мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов, чтобы вода появилась (в оккупированном Крыму, — ред.)", — подытожила она.

Ранее Ирина Верещук рассказала, что жителям территорий, прилегающих к временно оккупированным, увеличат субсидии.

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