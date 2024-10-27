Будет ли Украина просить НАТО отправить войска, чтобы противостоять РФ: ответ Ермака

Только гарантированная в военном плане Украина будет готова к серьезным переговорам с Россией

Украина никогда не просила НАТО принимать военное участие в войне. Мы просим оружия и материальной поддержки.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

"Я хочу сказать Италии и другим союзникам, что мы ответственная, надежная страна. Это российская пропаганда обвиняет нас в том, что мы втянули мир в войну. Мы боремся в одиночку, конечно, нам помогают наши партнеры, но в одиночку. Правда, просим оружия и материального поддержки. За почти три года мы показали, что помощь абсолютно эффективна", — сказал Ермак.

Он отметил, что благодаря жертвенности героических украинских воинов удалось защитить Европу и международный порядок.

"И пора, чтобы вы больше не колебались, быстро выдали нам оружие и амуницию в должном количестве. Это дух пяти пунктов мирного плана, представленного Зеленским: необходимость баланса сил на поле, только сильная и гарантированная в военном плане Украина будет готова к серьезных переговоров с Россией", — добавил глава ОП.

Также Ермак прокомментировал, зачем и почему столь важна была операция для Украины в Курской области.

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