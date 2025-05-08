Будет ли Украина зимой с газом: Нагорняк сделал тревожное заявление

Есть риск, что часть Украины зимой будет без газа / © Associated Press

Реклама

В преддверии отопительного сезона россияне совершили самую масштабную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, что потенциально угрожало многочасовыми блекаутами по всей стране.

Об этом заявил в интервью «Телеграфу» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

По его словам, ликвидация последствий каждой такой ракетной атаки в среднем стоит около миллиона долларов. Даже если не было прямого попадания в трансформатор или в здание релейной защиты.

Реклама

«В конце декабря 2024 года — в начале января 2025 года россияне переключили свой фокус ракетных атак на газодобывающую инфраструктуру. Весь 2025 год они добивали газовую инфраструктуру, несмотря на условное перемирие в энергетическом секторе. Мы много потеряли газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры. А это огромные средства на восстановление. На восстановление некоторых объектов может уйти от 6 до 9 месяцев, а на некоторые от 18 до 36 месяцев. И это при наличии финансового ресурса и соответствующего оборудования», — объяснил он.

Напомним, после окончания предыдущего отопительного сезона правительство поставило перед «Нафтогазом» официальный план: накопить до следующей зимы 13,2 млрд куб. м газа. В течение 2024 года государственная компания регулярно отчитывалась, что закачка идет по плану и что поставленный план она выполнит.

Когда в октябре стартовал отопительный сезон, в хранилищах было 12,9 млрд куб. метров газа, чуть меньше озвученных ранее 13,2 млрд. Уже тогда эксперты имели опасения, что Украина может выйти из зимы с почти пустыми хранилищами. Параллельно россияне усилили атаки на газовые хранилища Украины.