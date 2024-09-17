Будет ли Украина зимой с газом: в "Нафтогазе" описали ситуацию

В компании подчеркнули, что все потребности потребителей обеспечены украинским газом.

"Нафтогаз Украины" нарастил добычу и планирует пройти зиму за счет только украинского газа. Также есть запас газа, закупленного за границей на средства Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сказал в кулуарах встречи YES, сообщает "Интерфакс-Украина".

"С банком ЕБРР существует уже несколько лет так называемая Emergency Credit Line. Эту Emergency Credit Line мы используем ежегодно для того, чтобы сформировать определенный запас для возможных сценариев, которые мы тоже просчитываем. Этот запас фактически остается на таможенном складе страны и не импортируется в страну", – рассказал Чернышев.

Он добавил, что для "Нафтогаза" это обычная технологическая процедура, которая проводится каждый год.

Как сообщил глава правления компании, в прошлом году была кредитная линия от ЕБРР в размере 300 млн. евро, в этом году – 200 млн. евро.

"Все потребности украинских потребителей обеспечены украинским газом", – подчеркнул Чернышев.

Напомним, ранее Кабинет Министров утвердил цены на газ до 30 апреля 2025 года.

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