Будет ли увеличение ракетных обстрелов осенью: ответ Воздушных сил

Игнат напомнил, что РФ уже использовала огромный арсенал ракет, который она раньше накопила.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, стоит ли ожидать увеличения ракетных ударов РФ с начала осени.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Игнат не исключает, что, возможно, и будет обострение. Но вместе с тем напоминает, что Россия огромный арсенал ракет, который она накапливала довольно долго, использовала во время прошлой осени и зимы.

"Поэтому следует конечно ждать обострения, но возможно таких уже ракетных ударов, такой массы, как была тогда, будет меньше. Но вместе с тем нам нужно больше оружия, потому что мы его тоже исчерпали, серьезный ресурс использовали. Поэтому ожидаем новых систем и новых дополнительных ракет от наших союзников. Имею в виду зенитные управляемые ракеты", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее Виталий Кличко призвал жителей Киева подготовиться к возможным экстремальным ситуациям зимой и предупредил, что зима будет сложной.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов предупредил, что россияне и дальше могут продолжать обстреливать ракетами украинские города, в том числе Киев.