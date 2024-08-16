Будет ли в ближайшее время обмен пленными "всех на всех": ответ омбудсмена

В списках военнопленных и гражданских заложников есть лица, которых россияне заключили в тюрьму еще до начала полномасштабного вторжения – с 2014 года.

Быстрый обмен пленными в формате "всех на всех" вряд ли произойдет в ближайшее время, несмотря на существенное пополнение обменного фонда в Курской области.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Радио Свобода".

Он напомнил, что украинская сторона постоянно выступает с инициативой проведения больших обменов, в том числе неоднократно посредниками выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех".

"Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме", – сказал омбудсмен.

Лубинец надеется, что с Россией в конце концов удастся договориться о принципах проведения обменных процессов.

"Нам надо использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения — с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые больше чем два года находятся в плену. Среди них даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права", – говорит уполномоченный ВР.

Лубинец не уточнил, предоставила ли российская сторона списки людей, которых хочет вернуть в первую очередь. Однако он добавил, что понимает потребность общества быть проинформированными о ходе договоренностей. По его словам, именно поэтому на совещании с президентом Зеленским решили создать общественный совет по обмену пленными. Это позволит семьям пленных быть вовлеченным в эти процессы и получать определенную информацию.

Ранее Financial Times сообщило, что Украина и РФ начинают переговоры об обмене пленных, взятых на Курщине.

Напомним, глава СБУ Малюк и руководитель ГУР Буданов рассказали о приоритетах в обмене пленными и о том, кого будут забирать в первую очередь.

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