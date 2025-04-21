Будет ли в дальнейшем повышаться пенсионный возраст для украинцев: ответ демографа

Пенсионер / © Pexels

Реклама

Если процесс старения украинцев будет продолжаться, то пенсионный возраст будет понемногу повышаться.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Так, чтобы иметь право на пенсию в 60 лет, в этом году нужно иметь 32 года страхового стажа, а в 2028 году нужно будет отработать уже 35 лет. Но с 2028 года, если у человека будет 40 лет страхового стажа, он сможет выйти на пенсию независимо от возраста.

Реклама

"Поэтому предел пенсионного возраста — условный. Если раньше человека в 60 лет могли уволить, то сейчас это не очень практикуется. И сами украинцы не спешат увольняться, потому что у нас можно и работать, и получать пенсию. Например, в Германии система этого не позволяет — можно получить выплату только из одного источника", — пояснил демограф.

Кроме того, у нас пенсионеры соглашаются работать на менее оплачиваемых местах, куда не очень хочет идти молодежь. Поэтому старение хотя и дает нагрузку на пенсионную систему, в то же время положительно влияет на рынок труда, потому что люди постарше заполняют не слишком популярные вакансии.

Ранее Гладун отметил, что пока невозможно точно высчитать, как война повлияла на среднюю продолжительность жизни украинцев. Однако оценивается, что продолжительность жизни в Украине могла сократиться на 3-5 лет.