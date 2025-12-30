Будет ли в новогоднюю ночь больше света: прогноз специалиста

Отключение света / © Associated Press

Скорее всего, в новогоднюю ночь в Украине будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии. Это будет наиболее приемлемый вариант.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

Ситуация в энергосистеме остается уязвимой

По словам Замулко, делать любые прогнозы пока сложно и рискованно из-за возможных атак со стороны России и снижения температуры.

«Если мы дойдем при понижении температуры и при имеющихся мощностях до наших обычных графиков и они будут прогнозированно и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант», — отметил Замулко.

Он пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад нагрузки на энергосистему, можно надеяться на увеличение объемов снабжения света. В то же время, с такими прогнозами следует быть очень осторожными, потому что наш противник — коварный.

«Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильным вопросом и правильным решением на сегодняшний день», — подытожил глава Госэнергонадзора.

Ранее мы сообщали о ситуации в энергосистеме Украины из-за массированной атаки РФ.

В частности, есть обесточенные надежды на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине.

Также применяются меры по ограничению потребления в большинстве регионов Украины — почасовые отключения для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.