Будет ли в Украине банкнота номиналом 5 тыс. грн: в Нацбанке сделали заявление

На сегодняшний день имеющиеся номиналы полностью соответствуют текущей ситуации, заверили в НБУ.

В Национальном банке Украины заявили, что пока они не планируют выпускать банкноту в 5 тысяч гривен.

Об этом рассказал в интервью Liga.net. рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Журналист запил у главы НБУ, будет ли банкнота номиналом 5 000 гривен, которая условно была бы эквивалентом 100 дол. США.

"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодняшний день имеющиеся номиналы полностью соответствуют текущей ситуации", — ответил он.

Пышный добавил, что Нацбану планируем провести пилотный проект о введении е-гривны. Это будет открытое тестирование с реальными пользователями и участниками рынка "для определения целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривны в Украине".

По его словам, в первую очередь, где она может использоваться, – в розничных платежах, особенно тех, которые связаны с программированностью платежных операций.

"Должен заверить, что е-гривна будет дополнением к наличной и безналичной форме гривны, а не их заменой. Пользователи смогут самостоятельно, без ограничений выбирать, как производить расчеты: наличной или безналичной, в том числе цифровой", — подчеркнул Пышный.

Напомним, мы рассказывали о новых монетах "шаг", сколько будет стоить их чеканка и что будет с копейкой.

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