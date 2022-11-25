Будет ли в Украине дефицит топлива из-за использования генераторов: прогноз Минэкономики

В Министерстве экономики рассказали, грозит ли Украине дефицит топлива из-за массового использования генераторов в результате отключений света.
Топливные сети, скорее всего, ощутят повышенный спрос, но, учитывая нынешние объемы импорта нефтепродуктов в Украину, до дефицита топлива дойти не должно.
Об этом сообщило Министерство экономики, пишет РБК-Украина.
В качестве примера в Минэкономики приводят количество автомобилей. Сегодня в Украине около 7 млн автомобилей и каждый в среднем на 100 километров тратит по 8 литров топлива. Если автомобиль в час проезжает 50-60 км, потребление составляет около 4-5 литров топлива в час.
В то же время, генераторы потребляют значительно меньше топлива: бытовые — от 1 литра в час, а промышленные — как автомобиль.
По статистике, за последние 5-6 лет в Украину завезли около 500 тысяч генераторов. В то же время в стране насчитывается около 12 млн домохозяйств. Это означает, что генераторами оборудовано не более 3-5% домохозяйств.
"Поэтому можно заключить: да, топливные сети могут ощутить повышенный спрос, но, учитывая нынешние объемы импорта нефтепродуктов в Украину, до дефицита дойти не должно", — предполагают в Минэкономики.
Отмечается, что импорт топлива в Украину в последние месяцы составил:
- в августе – 709 тысяч тонн
- в сентябре – 780 тысяч тонн
- в октябре – 660 тысяч тонн (был снижен спрос).
Следует отметить, что весной этого года, когда был самый дефицит топлива, Украина импортировала: в марте — 60 тысяч тонн, в апреле — 191 тысячу тонн, в мае — 380 тысяч тонн топлива.
Напомним, в Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи, в частности, 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.
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