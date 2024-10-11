Будет ли в Украине демобилизация: как продвигается подготовка законопроекта

Ожидалось, что проект закона подготовят к концу 2024 года, но вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

Демобилизация в Украине станет возможной только тогда, когда Верховная Рада примет соответствующий закон. До этого времени военные, защищающие на фронте наше государство, могут рассчитывать только на отпуска или ротации, которые зависят от ситуации на фронте и успешности мобилизационных мероприятий.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Законопроект о демобилизации, который определит предельные сроки военной службы, должен быть разработан Министерством обороны и Генштабом ВСУ. Но учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась на фронте, в Верховной Раде считают, что вопрос демобилизации, скорее всего, не сдвинется с места в ближайшее время.

Спикер ВР Руслан Стефанчук считает, что сейчас невозможно просто объявить демобилизацию, ведь это "обрушит отдельные участки украинского фронта".

Издание отмечает, что при обсуждении нового мобилизационного закона шли дискуссии по установлению сроков службы. В частности, предлагалось ограничить их 12, 24 и 36 месяцами. Но главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров настояли, чтобы в тексте закона вообще не указывались точные сроки службы, после которых военнослужащий мог бы демобилизоваться.

Украинское военное командование отмечало, что демобилизация – это большой риск, на который нельзя идти, когда Россия пытается захватить как можно больше украинской территории и увеличивает численность оккупационных войск. Поэтому в текст закона о мобилизации включили обязательство Минобороны и Генштаба подготовить законопроект о сроках демобилизации.

По словам члена парламентского комитета по нацбезопасности Федора Вениславского, ожидалось, что проект закона подготовят к концу 2024 года. Но вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

"Никаких предложений от Кабмина и Министерства обороны, которым Верховная Рада поручила внести на рассмотрение парламента соответствующий проект, никакие законопроекты не были внесены. Но с учетом ситуации, при которой количество вооруженных сил РФ и оккупационных войск увеличивается, я думаю, вряд ли стоит ожидать, что вопрос увольнения с военной службы будет решаться в ближайшее время", – отметил народный депутат.

Напомним, секретарь комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что законопроект о демобилизации будет написан до середины осени 2024 года. В то же время в ВР не сообщили, будет ли содержать законопроект конкретные сроки демобилизации, или только будет устанавливать механизмы, привязанные к указу президента или другим факторам.

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