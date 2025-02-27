Будет ли весна 2025 года ранней: синоптик предупредил об одной особенности

Грядущая весна может оказаться засушливой. Особенно это почувствуют жители северных областей Украины.

Весна 2025 года в Украине ожидается теплее средних многолетних значений на 1-2 °C. Однако март еще будет прохладным.

Об этом изданию " Телеграф" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.

Март

Первая декада весны, по его данным, окажется "скупой" на осадки.

Время от времени, осадки, конечно, будут, но слабые. Больше всего в это время будут донимать ветры, которые усилятся на исходе первой декады. Температурный режим первой десятидневки марта будет следующим: ночью почти постоянно будет небольшой "минус", а днем, в основном, "плюс", но также небольшой.

Вторая декада будет уже теплее, но осадков тоже ожидается очень мало.

Третья декада марта начнется с похолодания.

Апрель

Первая декада апреля не принесет столь желанного весеннего тепла на постоянной основе.

"Один-два теплых дня будут меняться на два-три прохладных дня, да еще и с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки", — сказал он.

Вторая декада апреля разделится на две части. Первая половина будет более влажная и ветреная. Ночью, изредка даже возможный небольшой "минус". Днем – умеренный "плюс". Вторая часть этой декады теплее и без осадков. То есть дни будут погоже.

Третья декада будет такой же теплая, но дальше температура воздуха несколько снизится. Возрастет вероятность осадков, хотя они будут носить кратковременный характер.

Май

Первая декада последнего месяца весны в начале тоже не принесет настоящего тепла.

"Будут наблюдаться умеренные температуры, и только к концу этой десятидневки потеплеет. Ожидаются и осадки", — сказал он.

Вторая декада "наследует" это тепло и температура воздуха прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой". Впрочем, иногда будут кратковременные дожди.

Третья декада мая снова разочарует: температура воздуха снизится, будет достаточно влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. Нельзя его назвать стабильным, но будет достаточно тепло.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. Больше об этом читайте в новости.

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