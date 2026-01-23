Будет ли второй Чернобыль из-за ударов России по подстанциям АЭС: ответ эксперта

ЗАЭС / © sprotyv.mod.gov.ua

Информация о том, что Россия готовит целенаправленные удары по подстанциям, обеспечивающим работу украинских атомных электростанций, вызвала волну беспокойства. В обществе начали обсуждать риски радиационной аварии, ведь вражеские ракеты могут попасть в критически важное оборудование рядом с реакторами.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Телеграфу.

По словам эксперта, опасения относительно «второго Чернобыля» безосновательны. У атомных станций Украины есть надежные протоколы безопасности.

«Там есть защита, они находились в приоритетных объектах для защиты. И там есть опыт, что делать, когда происходят эти атаки. На атомных станциях уже очень хорошо отработаны алгоритмы, что делать во время таких атак, как действовать. Поэтому, по моему мнению, оснований кричать, что мы все погибнем, нет», — подчеркнул Харченко.

На прямой вопрос журналистов, угрожает ли Украине повторение сценария 1986 года, эксперт ответил категорически: «Нет».

Какие могут быть последствия для энергосистемы

В то же время Харченко не отрицает, что удары будут болезненными для энергоснабжения потребителей. Россияне проводят разведку около 9-10 объектов «Укрэнерго». Это подстанции, по которым враг уже избивал десятки, а то и сотни раз за время войны.

Если атака будет успешной, это приведет к техническим проблемам:

Повреждение вторичных элементов (выключатели, релейная защита).

Необходимость снизить мощность выдачи электроэнергии из АЭС.

Временные ограничения подачи света.

Однако, по словам специалиста, возобновление работы оборудования в таких случаях занимает несколько дней, а не месяцев.

Также эксперт прокомментировал недавнее сообщение МАГАТЭ об обесточивании Чернобыльской АЭС. Харченко призвал не драматизировать ситуацию, назвав реакцию международного агентства чрезмерной.

«Несколько часов Чернобыльская станция была без подачи электроэнергии. Там есть резервное питание, оно сработало. Подачу электроэнергии возобновили. Честно, я не очень понимаю, что повлекло за собой истерику в МАГАТЭ», — подытожил эксперт.

Напомним, на фоне регулярных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине эксперты успокаивают безопасность атомных электростанций. Народный депутат Сергей Нагорняк пояснил, что враг атакует подстанции «Укрэнерго», расположенные далеко от АЭС, тогда как пристанционные подстанции «Энергоатома» не подвергались ударам.

По его словам, непосредственных угроз атаки на территорию АЭС пока нет, а дополнительные уровни защиты на ключевых объектах уже почти достроены, что делает невозможным сценарий радиационной катастрофы.