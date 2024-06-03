Будет ли Зеленский на важном саммите G7 в Италии: в ОП ответили

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который пройдет 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.

Об этом сказал спикер президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона в понедельник, 3 июня.

"Не могу подтвердить, ни опровергнуть, что президент примет участие именно физически в саммите G7, но в любом случае его участие там будет – или онлайн или физически, это несомненно", — отметил он.

По словам Никифорова, во время саммита Украина будет поднимать ключевые темы, в частности, об усилении ПВО и поставках истребителей F-16.

"G7 — это наши основные партнеры, мы будем говорить с ними о ключевых темах в наших отношениях как с G7, так и в двусторонних форматах. В частности, из США, нашим основным оборонным партнером, будем говорить о дальнейшем наращивании оборонной поддержки, дальнейшем развитии коалиции истребителей, шаги, которые нам нужны, чтобы ускорить поставки F-16 в Украину. Будем говорить о ПВО — наиболее болезненная тема сейчас для Украины, как для фронта, так и мирных городов", — добавил спикер Зеленского.

Офис президента, как подчеркнул Никифоров, ожидают "ключевых решений" от основных партнеров G7.

Напомним, ранее итальянское СМИ ansa сообщало, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в июле 2024 года.

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