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Будет много тепла: прогноз погоды в Украине на четверг, 29 сентября

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Будет много тепла: прогноз погоды в Украине на четверг, 29 сентября

Фото: УНИАН

Погода будет преимущественно облачная, но с периодическими прояснениями.

Четверг, 29 сентября, в Украине будет теплым.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра будет много тепла в Украине. На юге 20-26°, на остальной территории 14-19°, при прояснениях до 18-22°. Дожди пройдут в западных областях, на крайнем востоке, вечером подойдут к северной части и центру", – отметила она.

В Киеве 29 сентября дождь возможен в вечерние часы, температура воздуха будет сравнительно комфортной – до 18° тепла днем.

По прогнозам Диденко, завтра в стране также ожидаются туманы, дымки и облачная погода, но иногда даже будет пробиваться солнышко.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.

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