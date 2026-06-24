Будет наводить ужас в глубоком тылу окупантов: в Украине испытывают новый дрон-разведчик Sweetheart

Дрон-разведчик Sweetheart

Реклама

Украинская компания испытывает новый разведывательный БпЛА Sweetheart, который будет работать в глубоком тылу врага.

Об этом сообщают в оборонной компании.

Какие характеристики и особенности Sweetheart

Дальность полета составляет до 150 км, продолжительность полета — 3 часа, рабочая высота — до 900 м.

Реклама

«Продукт создавался вместе с боевыми подразделениями. Запускается толчком из руки без катапульта и вспомогательного оборудования и уже с 50 метров акустически незаметен», — отметили в компании.

Преимущества дрона-разведчика

Его преимуществами является цифровая видеосвязь с управляемой камерой, зумом и лазерным дальномером с защитой от помех, способная держать сигнал там, где большинство систем его уже теряет.

Еще одно преимущество БпЛА — это его цена. Стоимость Sweetheart 6–10 раз ниже имеющихся аналогов самолетного класса.

«Для подразделений это борт, который не так больно потерять, а при необходимости можно сознательно отправить в один конец, если цель того стоит. Сейчас Sweetheart проходит боевое тестирование. Ожидаем серийный запуск в ближайшее время», — подытожили в компании.

Реклама

Напомним, что украинская компания «Больверк» представила собственную зенитную установку для противодействия БПЛА.

Новости партнеров