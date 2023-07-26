Будет новый поезд в Карпаты и больше рейсов во Львов на выходных — "Укрзализныця"

С 6 августа из столицы Украины в Карпаты можно будет доехать новым поездом. Рейс №227/228 из Киева в Ясиню Закарпатской области будет следовать через Яремче и Ворохту в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезд с 6 августа будет отправляться из Киева по четным датам в 21:42 и прибывать в Ясиню в 10:46. Предусмотрены остановки на станциях Яремче (09:16-09:19), Татаров-Буковель (09:51-09:53), Ворохта (10:05-10:07).

Обратно, начиная с 7 августа, он будет отправляться из Ясини по нечетным датам в 16:54. Остановки на станциях Ворохта (17:34-17:39), Татаров-Буковель (17:50-17:54), Яремче (18:26-18:30). Прибытие в Киев в 08:10 (до 16 августа) и 10:33 (от 18 августа до 12 сентября).

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Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы между Киевом и Львовом на ближайшие пиковые даты:

28 июля — поезд 163/164 "Киев — Львов", время отправления из столицы в 06:28, прибытие во Львов в 13:58 , отправление из Львова в 14:50, прибытие в Киев в 22:47 .

— поезд 163/164 "Киев — Львов", время отправления из столицы прибытие во Львов , отправление из Львова прибытие в Киев . 30, 31 июля – поезд 191/192, отправление из Киева в 07:05, прибытие во Львов в 14:49, отправление из Львова в 14:37, прибытие в Киев в 22:05.

Напомним, "Укрзализныця" вернет военизированную охрану для поездов для усиления безопасности пассажирских перевозок.

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