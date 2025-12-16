Будет облачно и ветрено: синоптик о погоде в Украине 17 декабря

Погода в Украине / © ТСН

Завтра, 17 декабря, в большинстве областей Украины будет облачно. Впрочем, существенных осадков не ожидается.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

"Только в западных областях и сегодня, и завтра даже светит солнышко!", - отметила она.

Температура воздуха в течение дня:

+2+5 градусов;

на западе и южной части +4+10 градусов;

только в южном Запорожье +2+4 градуса.

Ветер преимущественно южного направления, умеренный, подчас порывистый.

Диденко предупреждает, что утром и вечером туман.

«В Киеве в среду погода не претерпевает особых изменений, осадков не ожидается, временами южный ветер может быть порывистым, некомфортным. В ближайшую ночь в столице +2 градуса, завтра днем +5 градусов», — сказала она.

Раньше говорилось, что в Украину сует антициклон Freida. Так, во вторник, 16 декабря, он будет блокировать поступление осадков на территорию Украины, так что дождей и снега не ожидается.