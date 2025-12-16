- Дата публикации
-
Категория
Украина
Будет облачно и ветрено: синоптик о погоде в Украине 17 декабря
В Украине 17 декабря будет уютная погода.
Завтра, 17 декабря, в большинстве областей Украины будет облачно. Впрочем, существенных осадков не ожидается.
Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.
"Только в западных областях и сегодня, и завтра даже светит солнышко!", - отметила она.
Температура воздуха в течение дня:
+2+5 градусов;
на западе и южной части +4+10 градусов;
только в южном Запорожье +2+4 градуса.
Ветер преимущественно южного направления, умеренный, подчас порывистый.
Диденко предупреждает, что утром и вечером туман.
«В Киеве в среду погода не претерпевает особых изменений, осадков не ожидается, временами южный ветер может быть порывистым, некомфортным. В ближайшую ночь в столице +2 градуса, завтра днем +5 градусов», — сказала она.
Раньше говорилось, что в Украину сует антициклон Freida. Так, во вторник, 16 декабря, он будет блокировать поступление осадков на территорию Украины, так что дождей и снега не ожидается.