"Будет очень плохая осень": Комаровский предупредил украинцев о приближении вспышки опасного штамма COVID-19 "Дельта"

Комаровский допустил, что существенный скачок числа больных может произойти даже в августе.

Вспышка индийского штамм коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021 года, в худшем случае — даже в середине августа.

Об этом заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

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Комаровский выразил обеспокоенность, что в Украине почти ничего не знают о опасном штамме "Дельта", который уже зарегистрировали в 111 странах. Кроме того, по его словам, к вспышке может привести небольшое количество вакцинированных от коронавируса.

"С учетом количества людей, которые на сегодня привиты в Украине, мы как инфекционисты понимаем, что нас всех ждет. У нас будет очень плохая осень, в худшем случае — уже середина августа. Возможно, начнется (вспышка. — Ред.)", — предупредил Комаровский.

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Он также выразил обеспокоенность и тем, что украинские образцы для определения штамма "Дельта" до сих пор отправляют за границу, а не исследуют внутри страны. Но следует заметить, что по информации главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине пока есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм "Дельта", который считается более заразным и быстро распространяется по миру. Однако Минздрав работает над тем, чтобы нарастить мощности и намерен внедрить методы, которые позволяли на уровне областей определять штаммы коронавируса.

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезным". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, заслуженный врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

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