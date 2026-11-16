"Будет очень тяжело": Ким дал прогноз по завершению войны в Украине

Министр по делам ветеранов Виталий Ким

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Министр по делам ветеранов Виталий Ким поделился видением того, когда завершится война в Украине. Он объяснил, почему Кремль до сих пор не хочет мира и чего ждать от дальнейших переговоров.

Об этом Ким рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

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Отвечая на вопрос, когда война может завершиться, министр отметил, что это произойдет после наступления чрезвычайно сложного периода.

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«Она закончится после того, как будет очень-очень-очень тяжело», — сказал Ким.

На уточнение, не тяжелая ли ситуация уже сейчас, он ответил: «По сравнению с чем? С Николаевом — нет. С Херсоном, Харьковом — нет. Вовсе нет».

В то же время, по мнению главы Минветеранов, Россия уже осознает риск экономического кризиса в будущем и начала принимать определенные меры.

«Но до того, чтобы она согласилась на завершение войны, еще далеко. Россия хочет этого на своих условиях, а нашу сторону они не устраивают. Поэтому переговорный процесс будет идти параллельно с наращиванием проблем друг другу», — считает Ким.

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Когда закончится война в Украине — последние новости

Напомним, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «окно возможностей» для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года, и этим шансом необходимо воспользоваться. Комментируя предстоящий диалог между представителями США и России, от которого будет многое зависеть, Зеленский признался, что настроен скептически и не ждет от них немедленной конкретики, однако все же сохраняет надежду.

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог выразил осторожный оптимизм по поводу завершения войны после трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Главной причиной он назвал обновление делегаций: несмотря на жесткость сторон за столом, наконец-то, собрались люди, способные принимать решения. Келлог предостерег от ожиданий скорого мира. Продвигаться к нему можно через поэтапное прекращение огня вдоль линии фронта.

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