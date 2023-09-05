"Будет определенная "заморозка": военный спрогнозировал ситуацию на фронте зимой и намерения россиян

Зимой на фронте может наблюдаться определенная "заморозка" боевых действий. Однако российские войска продолжат быть по энергетике, чтобы украинцы замерзли.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" и один из его лидеров Сергей Филимонов "Филя"

Враг не откажется от ударов по энергетике

Как подчеркнул Филимонов, зимой и осенью всегда все становится спокойнее. Дело в том, что техника не может идти по полям, а пехота не может быть столь эффективна как летом, в теплое время года.

"Поэтому я думаю, что будет определенная "заморозка", но... Мы будем видеть постоянные удары по нашей энергосистеме и снова будут пытаться сделать все, чтобы мы замерзли", – считает боец.

Впрочем, уверяет он, в этом году нам будет гораздо легче, чем в прошлом. "Тяжелее всего в этом плане уже пережили", – подытожил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов убежден в том, что россияне будут использовать энергетический сектор, чтобы делать "нервы" украинцам. В то же время сегодня у нас есть более мощная ПВО для противодействия ударам оккупантов. Более того, наши специалисты уже знают, как работать в условиях постоянных атак врага и быстро ликвидировать последствия.

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