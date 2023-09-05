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"Будет определенная "заморозка": военный спрогнозировал ситуацию на фронте зимой и намерения россиян

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Будет определенная "заморозка": военный спрогнозировал ситуацию на фронте зимой и намерения россиян

Заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов

Наш враг коварен, поэтому нужно быть готовым ко всему.

Зимой на фронте может наблюдаться определенная "заморозка" боевых действий. Однако российские войска продолжат быть по энергетике, чтобы украинцы замерзли.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" и один из его лидеров Сергей Филимонов "Филя"

Враг не откажется от ударов по энергетике

Как подчеркнул Филимонов, зимой и осенью всегда все становится спокойнее. Дело в том, что техника не может идти по полям, а пехота не может быть столь эффективна как летом, в теплое время года.

"Поэтому я думаю, что будет определенная "заморозка", но... Мы будем видеть постоянные удары по нашей энергосистеме и снова будут пытаться сделать все, чтобы мы замерзли", – считает боец.

Впрочем, уверяет он, в этом году нам будет гораздо легче, чем в прошлом. "Тяжелее всего в этом плане уже пережили", – подытожил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов убежден в том, что россияне будут использовать энергетический сектор, чтобы делать "нервы" украинцам. В то же время сегодня у нас есть более мощная ПВО для противодействия ударам оккупантов. Более того, наши специалисты уже знают, как работать в условиях постоянных атак врага и быстро ликвидировать последствия.

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Дата публикации
Просмотры
679
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