"Будет ответ": Зеленский прокомментировал ракетный удар по Чернигову (видео)

Руководители стран и международных организаций осудили очередной российский удар по Украине, отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар поЧернигову, отметив, что силы обороны ответят российским агрессорам за этот террористический акт.

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Об этом он заявил в своем видеообращении.

"К сожалению, семь человек погибли в Чернигове от ракеты. Среди них девочка, звали София, шесть лет ей было... Мои соболезнования родным! Раненых и травмированных – 144, и среди них 15 детей", — сказал он.

"Мои соболезнования родным! Раненых и травмированных – 144, и среди них 15 детей. Ракета ударила по центру города. В праздник Преображения Господня – православный праздник", — заявил Зеленский.

Также президент выразил уверенность, что украинские воины ответят России на этот теракт и этот ответ будет ощутим для врага.

Кроме того, Зеленский отметил, что лидеры разных стран, представители международных организаций осудили очередной российский удар по Украине.

"Я благодарен каждому и каждой в мире, кто сегодня выразил соболезнования Украине, нашему народу", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что госпожа США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что удар россиян по Чернигову свидетельствуют о глубине, на которую опустилась Россия.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Чернигове завершена поисково-спасательная операция после ракетного удара по центру города.

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