Будет парад выхода областей из "красной" зоны: названы регионы, где вскоре могут ослабить карантин

Будет парад выхода областей из "красной" зоны: названы регионы, где вскоре могут ослабить карантин

В ближайшее время из "красной" зоны карантина может выйти шесть регионов.

Луганскую и Львовскую области на этой неделе планируют вывести из "красной" зоны. В дальнейшем ослабить карантин могут в Киеве, Донецкой, Одесской и Херсонской областях.

Об этом сказала аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова на брифинге.

По ее словам, Киевская школа экономики ожидает парад выхода областей из "красной" зоны.

"После Луганской и Львовской областей из "красной" зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области", — сказала специалист.

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Напомним, глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Киеве ситуация с COVID-19 несколько стабилизировалась, но о переходе из "красной" в "оранжевую" зону пока рано говорить.

В тоже время Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что Киев вскоре выйдет из "красной" зоны карантина. Это связано с тем, что в столице улучшилась ситуация с коронавирусом.

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