Будет "последний бой": астролог назвал дату, когда будут идти страшные бои на фронте и когда наступит победа Украины

По его словам, возможна тактическая победа, но она будет сопровождаться кровью.

В Украине по мнению астрологов во второй половине июня будут вестись самые страшные бои. Предполагается, что это может быть одно из важнейших сражений войны.

Об этом рассказал астролог Алакх Ниранджан.

"Это означает очень серьезное сопротивление, борьбу, смерть, будет "последний бой" в этой войне, очень тяжелый. Дальше изменится период, это уже июль. Это отлично, потому что Марс указывает уже на тактическую победу. Тактическая победа будет одержана в июле, и соответственно начнутся переговоры. Я не знаю, они будут открыты или скрыты, но они идут активно", – рассказал астролог.

По его словам, возможна тактическая победа, но она будет сопровождаться кровью.

"Весь август — здесь очень сильно будет обнаружена уже иностранная поддержка, это как раз момент, когда возможно будут введены посторонние войска зарубежных стран, потому что будет ощущение, что Украина побеждает", — добавил астролог.

В свою очередь в сентябре и до половины октября может состояться даже победа.

“Вопрос дальше стоит, что называть победой. С точки зрения возвращения территорий и доходов — они, безусловно, будут серьезные. Есть и прибыль, и ресурсы, то есть в Украину многое поступит. Дальше можно по-разному трактовать – возможно, это физическая победа, возможно, это договоренности, когда возвращаются часть территорий. И дальше вопрос состоит, насколько серьезно все будет возвращено. Это зависит только от Украины”, – подчеркнул Алакх Ниранджан.

Напомним, что в Донецке прилетело по ресторану, где кафиры праздновали 10 лет "провозглашения ДНР".

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