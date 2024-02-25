Будет произведено более миллиона дронов: Федоров рассказал о "подарочках" оккупантам

Федоров подчеркнул, что все идет по плану и задача, поставленная Зеленским, будет выполнена.

На сегодня 90% всех БПЛА, используемых на поле боя, произведены в Украине.

Об этом сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

"Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% сегодня всех БПЛА, используемых на поле боя, это производимые в Украине БПЛА. Только за прошлый год мы приняли более 20 нормативно-правовых актов, которые создали лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире именно в Украине", — рассказал он.

Федоров вспомнил заявление Зеленского, что в этом году будет произведено более миллиона дронов.

"Вся правительственная команда работает над этим, и сейчас в январе-феврале происходило активное заключение контрактов, уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы, и цель будет в этом году выполнена. Только FPV-дронов будет больше миллиона, а вообще по каждому направлению, не только FPV, но и разведывательные самолеты, ударные коптеры, дальнобойные БПЛА-камикадзе, лодки, наземные платформы, РЭБ – всего этого будет в этом году больше», — добавил министр.

Напомним, ранее Министр по стратегическим отраслям промышленности Камышин сделал заявление об использовании наземных дронов на войне 2024 года.

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