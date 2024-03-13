"Будет слышать и начнет говорить": львовские отохирурги выполнили сверхсложную операцию 3-летнему мальчику

Когда Матвейке было 2,5 года, врачи окончательно подтвердили родителям, что он почти совсем не слышит.

Отохирурги Центра детской медицины, больницы "Охматдет" во Львове выполнили кохлеарную имплантацию 3-летнему мальчику.

Об этом рассказали на странице Центра детской медицины. Больница "Охматдет".

"Семья из Червонограда Львовской области. О том, что ребенок не чувствует родители обратили внимание уже ближе к двум годам. Когда же Матвейке было 2,5 года врачи окончательно подтвердили родителям, что он почти совсем не слышит. Диагноз — двусторонняя нейросенсорная, тугоухость глубокой степени ", – рассказали врачи.

Фото: Центр детской медицины. Больница Охматдет

Поскольку мальчик почти год проходил со слуховым аппаратом без улучшений (ребенок не начал говорить) — было решено, что Матвей подходит для кохлеарной имплантации.

"Мы еженедельно ездили к сурдопедагогу на занятия. Будто кое-что реагировал на звуки в слуховом аппарате. Но по факту говорить он так и не начал. Мы были готовы, что если Матвейко не начнет разговаривать, то надо будет делать операционное вмешательство. Мы в больнице впервые и очень довольны Центром, больницей, все нравится. Операция прошла прекрасно", – рассказала мама мальчика София.

По словам специалистов, Матвей скоро будет слышать и начнет говорить.

"Мы верим в него", — добавил руководитель Клиники головы и шеи нашего Центра Федор Юрочко.

Через месяц состоится подключение внешней части имплантов и прооперированные дети смогут услышать свои первые звуки в жизни.

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