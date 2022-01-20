"Будет снова учиться ходить": стало известно о состоянии девочки и ее братика, попавших в ужасное ДТП в Харькове

"Будет снова учиться ходить": стало известно о состоянии девочки и ее братика, попавших в ужасное ДТП в Харькове

Девочка получила тяжелые переломы ног, а ее братик – травму головы.

В Харькове 3-летнюю Юлию Деревянко, которая вместе с братиком и родителями попала в смертельную аварию на окружной в Харькове, перевели в 17-ю горбольницу. Девочка находится в ортопедическом отделении. Ее братик - все еще в реанимации.

Об этом сообщает Newsroom.

Как рассказал главврач больницы Дмитрий Черепов, девочка сейчас находится на скелетном вытягивании под постоянным наблюдением, поскольку во время аварии она получила переломы обеих ножек и садиться ей пока нельзя.

"Курс лечения займет полтора-два месяца, затем будет заново учиться ходить, поскольку она находится в том возрасте, когда только научилась это делать. Планируем, что реабилитация после лечения и восстановления займут еще месяц. Практика показывает, что получив такую травму в юном возрасте, пациенты восстанавливаются", – говорит Черепов.

С девочкой постоянно находится бабушка.

"Она чувствует себя лучше. Температура уже снизилась, но обезболивающие еще принимаем. С Дениской хуже, у него была травма головы, он находится в реанимации, набирается сил, уже разговаривает, есть начал", – рассказала бабушка малышей Ирина Гордиевская.

Женщина добавила, что попечительство над двойнями оформляет сестра их мамы Елена. Ей 32 года она работает воспитателем в детском саду и будет заниматься воспитанием обоих детей.

Напомним, что в Харькове немного улучшилось состояние 3-летнего мальчика, который вместе с родителями и сестричкой попал в жуткое ДТП на окружной. Ребенка отключили от аппарата ИВЛ.

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