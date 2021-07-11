"Будет такая же жара, как в Лапландии": температурные рекорды в мире, и какая погода ожидается в Украине

В Украину придет циклон с дождями и грозами.
Пустынная жара до +35 вернулась в Украину. Над нами снова навис антициклон. Правда завтра все очень круто изменится.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
Крутые перепады температуры приносят такие явления, как ураган "Эльза". Его скорость достигала 120 километров в час. Сначала он пронесся Карибским заливом, а затем налетел на южное и восточное побережье Соединенных Штатов.
Врезавшись в сушу ураган немного стих до уровня шторма — ветер ослаб из 120 километров в час до 90. Но разрушать все вокруг ему хватало сил. Он выдергивал деревья из земли, срывал крыши и заливал мощными ливнями все вокруг. "Эльза" спровоцировала появление торнадо, которые внезапно налетали на города и так же внезапно исчезали. Ранения получили десятки людей. Один человек погиб — на него упало дерево.
В конце недели "Эльза" добралась до Нью-Йорка. Город мгновенно затопило. Под воду ушли дороги и станции метро. Из подземки люди буквально выплывали.
А Канаду которая еще не оправилась после катастрофических + 50 — на этой неделе атаковали 710 тысяч ударов молний.
Фактически небо мелькало непрестанно. Каждую секунду вспыхивало сотнями молний. Метеорологи говорят — разрядов насчитали в 10 раз больше, чем обычно. И зафиксировали их в Британской Колумбии.
Это происходило именно в том регионе, где жара убила более полутысячи человек и испепелила целый городок Литтон.
Еще один столетний рекорд, который окрестили ужасом Санта Клауса, зафиксировали в Лапландии. В стране снегов +33,5 градуса. А ведь территория за полярным кругом.
В Украине будет так же жарко, "как в Лапландии" +35 на востоке, +33 на юге, в центре и на севере. И всего на несколько градусов свежее будет на Западе. Но вот что изменится кардинально уже завтра - в Украину придет циклон — с дождями и грозами, накроет все области — от Крыма до Черниговщины. И задержится на 2 дня. Города эти ливни не охладят, а вот мгновенно превратить улицы в реки, а затем вновь высушить до пустынных температур — запросто.