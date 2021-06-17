"Будет полный закат карьеры на наших глазах" - Гордон об иске Порошенко

Телеведущий считает, что Порошенко как политик "потерял нюх".

Украинский блогер и политик Дмитрий Гордон утверждает, что наконец дождался судебного иска от адвокатов Петра Порошенко за его заявление на ток-шоу у Савика Шустера о том, что "Порошенко и Путин договорились о сдаче Мариуполя".

В эфире ток-шоу "Право на власть" 17 июня он заявил, что сегодня у него счастливый день.

"Я так ждал этого "сладкого" Петра Алексеевича, так просил! Месяц назад его адвокат Илья Новиков заявил, что Петр Алексеевич намерен подать на меня в суд", — заметил по этому поводу Гордон.

Он еще раз повторил, что считает Порошенко и Путина, а также Порошенко и Медведчука "одной бандой". Подтверждением этого он назвал "пленки Бигуса", на которых во время записей разговоров Медведчука много раз звучит фамилия Порошенко.

"Это вообще позор Украины! Это ужас. Людям с непрочной психикой это вообще слушать нельзя ", — утверждает он.

По словам Гордона, он давно предлагал Петру Порошенко обратиться в суд и ждал этого момента.

"Будет такое шоу, рейтинги зашкалят. Петр Алексеевич, на мой взгляд, потерял нюх, потому что он очень подготовленый политик — и должен был просчитать риски. Что-то с ним произошло, мне кажется, — и он не просчитал риски. И теперь будет полный закат его карьеры на наших глазах ", — считает будущий ответчик на судебном процессе.

Напомним, что в Шевченковский районный суд Киева поступило исковое заявление против блогера и политика Дмитрия Гордона. Его обвиняют в распространении ложной информации о сдаче Мариуполя.

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