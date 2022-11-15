Будет таять во рту: как замариновать мясо для запекания

Даже если вы приобретете качественное и дорогое мясо, это совсем не значит, что после приготовления оно будет оставаться мягким и сочным. Для этого его нужно правильно мариновать. Как замариновать мясо для запекания в духовке? ТСН.ua рассказывает о трех способах.
Способ первый: молоко с сахаром
Чтобы приготовить такой маринад, вам понадобятся:
- 2 стакана молока 3,2% жирности;
- пара зубчиков чеснока;
- 4 столовые ложки сахара;
- соль и перец по вкусу.
Мясо нарежьте кусочками, натрите солью и чесноком, затем залейте кипяченым молоком с сахаром. Напиток предварительно нужно охладить.
Мариновать продукт – не менее 3 часов.
Способ второй: винный уксус и луковица
Как замариновать мясо для запекания, чтобы было мягким? В вашем холодильнике должны быть следующие продукты:
- 50 мл винного уксуса;
- 1 луковица;
- несколько зубчиков чеснока;
- соль и перец по вкусу.
Лучше всего такой маринад подходит для говядины, но ее нужно держать в нем всю ночь. Если у вас нет времени, выделите хотя бы три часа.
Способ третий: пищевая сода
Для этого рецепта маринада вам нужно будет приготовить только пищевую соду и лимонный сок. А весь процесс занимает всего 15 минут. Поэтому такой вариант идеален, если вы не знаете, как замариновать мясо максимально быстро.
Что взять:
- на 500 г мяса – одну чайную ложку соды.
Соду размешайте в воде, затем залейте раствором мясо. Через несколько минут достаньте, подержите в лимонном соке и дайте высохнуть. Теперь можно переходить к приготовлению.