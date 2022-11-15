Будет таять во рту: как замариновать мясо для запекания

Даже если вы приобретете качественное и дорогое мясо, это совсем не значит, что после приготовления оно будет оставаться мягким и сочным. Для этого его нужно правильно мариновать. Как замариновать мясо для запекания в духовке? ТСН.ua рассказывает о трех способах.

Способ первый: молоко с сахаром

Чтобы приготовить такой маринад, вам понадобятся:

2 стакана молока 3,2% жирности;

пара зубчиков чеснока;

4 столовые ложки сахара;

соль и перец по вкусу.

Мясо нарежьте кусочками, натрите солью и чесноком, затем залейте кипяченым молоком с сахаром. Напиток предварительно нужно охладить.

Мариновать продукт – не менее 3 часов.

Способ второй: винный уксус и луковица

Как замариновать мясо для запекания, чтобы было мягким? В вашем холодильнике должны быть следующие продукты:

50 мл винного уксуса;

1 луковица;

несколько зубчиков чеснока;

соль и перец по вкусу.

Лучше всего такой маринад подходит для говядины, но ее нужно держать в нем всю ночь. Если у вас нет времени, выделите хотя бы три часа.

Способ третий: пищевая сода

Для этого рецепта маринада вам нужно будет приготовить только пищевую соду и лимонный сок. А весь процесс занимает всего 15 минут. Поэтому такой вариант идеален, если вы не знаете, как замариновать мясо максимально быстро.

Что взять:

на 500 г мяса – одну чайную ложку соды.

Соду размешайте в воде, затем залейте раствором мясо. Через несколько минут достаньте, подержите в лимонном соке и дайте высохнуть. Теперь можно переходить к приготовлению.