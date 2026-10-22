Будет тепло, до +20°, но есть один нюанс: синоптики рассказали, в каких областях 22 октября ожидается непогода

Осень / © pexels.com

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22 октября в Украине сохранится теплая погода с температурой до +20 градусов, однако в большинстве регионов пройдут дожди, а на западе ожидаются сильные ливни и штормовой ветер.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в третьей декаде месяца в Украине сохранится относительно теплая и преимущественно сухая погода. По его словам, будут преобладать восточные и юго-восточные ветры, а температура будет оставаться выше сезонной нормы.

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В западных регионах 22–23 и 26–27 октября ожидаются незначительные, а местами умеренные дожди с моросью. Жителям Правобережья в отдельные дни следует учитывать густые туманы, которые будут затруднять движение на автодорогах.

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В период с 22 по 25 октября ночная температура будет колебаться в пределах +6…+12 градусов тепла, а днём воздух будет прогреваться до +14…+20 градусов выше нуля. Исключением станет лишь запад страны, где 23 октября из-за плотной облачности столбики термометров не поднимутся выше +8…+13 градусов тепла.

В то же время синоптик предупреждает, что постепенное понижение температуры начнётся с 26 октября. До конца месяца ночью столбики термометров будут показывать +1…+7 градусов тепла.

В северных областях местами возможны заморозки не только на земле, но и в воздухе. Поэтому, несмотря на умеренно тёплые дни, к концу октября в некоторых уголках страны возрастёт риск ночного подмерзания.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 22 октября погодные условия в Украине по-прежнему будут определяться полем высокого давления, создаваемым мощным антициклоном с северо-востока, центр которого находится над северными районами Урала.

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«Однако, несмотря на отсутствие атмосферных фронтов над Украиной, благодаря устойчивым южным потокам теплого и очень влажного воздуха из районов Черного и Азовского морей у нас местами могут наблюдаться небольшие дожди. Теплая погода сохранится», — отмечают синоптики.

В целом по стране будет облачная погода с прояснениями. В течение дня в большинстве регионов ожидаются небольшие дожди, однако на востоке и юго-востоке, а также ночью на западе сохранится сухая погода.

Днём в западной части страны осадки усилятся, а в Закарпатье и Прикарпатье пройдут сильные ливни. Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 7–12 м/с, но в западных областях днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Днём столбики термометров будут показывать +12…+17 градусов тепла. На юге будет ещё теплее: ночью +9…+14 градусов, а днём воздух прогреется до +15…+20 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 22 октября / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают об опасных погодных явлениях: 22 октября в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях из-за проливных дождей объявлен первый (желтый) уровень опасности. Такие погодные условия могут вызвать затруднения в работе коммунальных и строительных служб, энергетических предприятий, а также существенно нарушить движение транспорта.

Синоптики предупреждают о сильных дождях в нескольких областях Украины 22 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 22 октября.

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