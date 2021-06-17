"Будет тлеть и вспыхивать": инфекционист рассказал, чего ожидать от коронавируса осенью

По словам врача, коронавирус вскоре превратится в сезонное заболевание.

Осенью следует ожидать новой вспышки коронавируса. По словам врача Евгения Дубровского, мутации вируса будут легче переноситься.

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Об этом "Фактам" рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

"По логике вирус с каждой мутацией должен становиться легче — ему нет смысла уничтожать людей. Думаю, со временем он превратится в сезонный респираторный вирус. Не исчезнет, так как еще не все переболели, а будет тлеть и вспыхивать, когда иммунная сопротивляемость инфекциям снижается", — отметил Дубровский.

Он добавил, что сейчас природа происхождения коронавируса до конца не изучена, поэтому прогнозы делать сложно.

"Еще в начале эпидемии предполагали, что не все так просто — слишком много нестыковок и нехарактерных особенностей. Теперь вообще обсуждаются сенсационные новости, вирус искусственного происхождения — из лаборатории. Что сказать? Мы очень мало знаем, и никогда не узнаем всей правды" — сказал инфекционист.

Напомним, что в Южной Америке обнаружили новый штамм коронавируса, который уже получил название "лямбда". Всемирная организация здравоохранения начала исследовать эту мутацию, поскольку она может иметь большую угрозу для иммунной системы человека.

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