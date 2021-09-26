"Будет только" Дельта ": Комаровский рассказал о главных средствах для профилактики коронавируса

Стоит открывать форточки там, где это возможно.
Главными средствами для профилактики коронавируса является проветривание помещений и вакцинация против COVID-19.
Об этом рассказал кандидат медицинских наук и известный педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".
Специалист советует открывать форточки там, где это возможно. По его словам, с людьми можно встречаться, но на свежем воздухе.
"Все, что мы можем сейчас — вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно...", — посоветовал Комаровский.
Также, по его мнению, штамм коронавируса "Дельта" в Украине вытесняет другие.
"Я бы хотел сказать: что за сентябрь произошло нового в плане коронавируса? Практически ничего, кроме "Дельты", не осталось, будет только этот вариант...", — отметил доктор Комаровский.
Ранее инфекционист рассказал, что вакцина против коронавируса CoronaVac изготовлена традиционным способом, проверенным в течение десятилетий, что является ее преимуществом. Другие используемые вакцины, хотя и имеют официальное одобрение, сделанные на основе инновационных технологий. Однако все они эффективны.
Как сообщалось, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые не рискуют заболеть коронавирусом.
А врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больнице "Феофания" Светлана Гук поделилась, по которым симптомам можно диагностировать "Дельту".