"Будет только" Дельта ": Комаровский рассказал о главных средствах для профилактики коронавируса

"Будет только" Дельта ": Комаровский рассказал о главных средствах для профилактики коронавируса

Стоит открывать форточки там, где это возможно.

Главными средствами для профилактики коронавируса является проветривание помещений и вакцинация против COVID-19.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук и известный педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

Специалист советует открывать форточки там, где это возможно. По его словам, с людьми можно встречаться, но на свежем воздухе.

"Все, что мы можем сейчас — вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно...", — посоветовал Комаровский.

Также, по его мнению, штамм коронавируса "Дельта" в Украине вытесняет другие.

"Я бы хотел сказать: что за сентябрь произошло нового в плане коронавируса? Практически ничего, кроме "Дельты", не осталось, будет только этот вариант...", — отметил доктор Комаровский.

Ранее инфекционист рассказал, что вакцина против коронавируса CoronaVac изготовлена традиционным способом, проверенным в течение десятилетий, что является ее преимуществом. Другие используемые вакцины, хотя и имеют официальное одобрение, сделанные на основе инновационных технологий. Однако все они эффективны.

Как сообщалось, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые не рискуют заболеть коронавирусом.

А врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больнице "Феофания" Светлана Гук поделилась, по которым симптомам можно диагностировать "Дельту".

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