"Будет только хуже. Жизнь не имеет смысла": что не так с социальной рекламой фонда Соколовой

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с рекламой, которую уже назвали "антисоциальной" – почему возмутились украинцы и говорит самая ведущая.

Фонд известной телеведущей и журналистки Янины Соколовой попал в скандал из-за своей "социальной" рекламы. ТСН.ua собрал все, что известно о громкой истории.

Как известно, фонд Соколовой по единственному номеру 5522 запустил бесплатную психологическую помощь всем желающим. Однако рекламные билборды этой горячей линии помощи, по мнению многих украинцев, могут сделать человеку в депрессии только хуже.

Что говорить, смотрите сами.

Фото Denys Bezliudko

"Будет только хуже", "Из депрессии не выйти", "Жизнь не имеет смысла" – три фразы огромными буквами и ниже – малозаметный номер для поддержки.

Эта "социальная" реклама вызвала волну возмущения в Сети.

Видеоблогерка Оксана Мороз предупреждает, что эта реклама может привести именно к тому, что должна предотвратить – роковой последний шаг человека, решившего покончить с жизнью.

"Трансляция мнений ЦА в слоганах — хорошая практика. Но эта практика точно плохая для кампании с горячей линией психологической помощи во время войны. Потому что мелкий шрифт не прочту, а вот большой — да. А он подталкивает к тому, чего хотели предотвратить. Коммуникация способна внушать и вредить .Особенно, когда человеку и так плохо.

Не знаю, кто и на основе чего принимал решение разместить эту рекламу. Но точно знаю, что признавать ошибки можно всегда и исправлять их", – говорит Мороз.

Журналистки и писательница Наталья Бушковская отмечает, что все украинцы находятся в состоянии стресса. Кое-кто ищет в такие времена определенные "магические знаки".

"В такие времена просыпается магическое мышление, люди в поисках знаков, какой-то предсказуемости. Это не плохое и часто спасает. Но не всегда. Особенно, когда социальная реклама подбрасывает такое. Мало людей в депрессии будут читать "то" маленькими буквами. Мало людей, находящиеся в острой стадии горя будут рассматривать плакат внимательно и набирать эти номера", — отметила она.

Коммуникационница Дарья Даниленко также предупреждает, что если месседж попадет целевой аудитории, то ее действия будут прямо противоположны тому, что написано маленькими буквами.

Журналистка Татьяна Галковская заметила, что водители и даже пешеходы просто не успеют разглядеть номер поддержки, но вот фразу " Жизнь не имеет смысла" запомнят.

Мария Кравченко называет рекламу "откровенным вредительством".

"Здесь можно много дискутировать о том, что реклама для кого-то эффективна, потому что о ней все говорят. Но я не соглашаюсь, потому что мы живем в то время, когда вокруг и так всем плохо. Поэтому любые публичные коммуникации должны быть продуманы и взвешены .Мы должны понимать, что общество — уставшее и изможденное. И в большинстве такая реклама запомнится, но может сработать в обратном", - предупредила она..

Урбанист и волонтер Виталий Селик признал, что провокационная реклама всегда обсуждается и ценится. Но подчеркнул, что во всем должен быть предел. Особенно, когда в обществе есть значительное психологическое и социальное напряжение.

Он напомнил, что когда-то похоже было в метро с надписью "Нет выхода". После публичного обсуждения о провокации на суицидальные мысли надпись заменили "Нет входа".

Психолог Ирина Золотаревич развязно объяснила в своем посту, почему такая реклама приведет к противоположным действиям, чем было задумано авторами.

Что ответила Соколова

Янина Соколова в комментариях под одним из постов обосновывала, что реклама разработана с ролью психологов. Ведущая не видит в этих билбордах ничего плохого.

Ранее военная медик Елена Рыж рассказала, что после двух лет полномасштабной войны на фронте все еще ощущается нехватка квалифицированных психологов.

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